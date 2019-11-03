Дженніфер Еністон визнана найпопулярнішою акторкою. Фото: itc.ua

https://racurs.ua/ua/n128938-u-ssha-nazvaly-naypopulyarnishyh-aktoriv-sogodennya.html

Ракурс

Дженніфер Еністон, популярна акторка зі США, очолила список найпопулярніших американських акторів.

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Другу позицію посів Дуейн Дуглас Джонсон на прізвисько «Скеля», який відомий ролями в блокбастерах та вважається одним із найдорожчих акторів Голлівуду. Список склало видання The Hollywood Reporter із посиланням на матеріал аналітичної компанії MVP index, яка спостерігала за побажаннями користувачів Facebook, Instagram, Twitter і YouTube з 22 по 29 жовтня 2019 року.

До п’ятірки найпопулярніших увійшли Лілі Рейнхарт («Рівердейл», «Стриптизерки»), Каміла Мендес («Рівердейл») та Габріель Юніон («Погані хлопці 2», «Це все вона», «10 речей, які я в тобі ненавиджу»).

Також експерти склали й список найпопулярніших комедійних авторів. Його очолив Роланд Пауелл («Знайомтеся, сімейка Блеків»), Джо Роган, Даррел Лінн Хьюлі («Та що розбиває серця»), Десі Бенкс та Коллін Беллінджер.

Щодо телепроектів, то найбільше американських читачів цікавлять серіали «Рівердейл», «Анатомія пристрасті», «Ходячі мерці», «Губка Боб Квадратні Штани» та «Дуже дивні справи».

Нагадаємо, у жовтні американського режисера Девіда Лінча удостоїли премії «Оскар» 2019 року. Цією нагородою його відзначили за вагомий внесок у розвиток кінематографу.