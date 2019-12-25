ГБР разоблачило коррупцию на ГП «Артемсоль». Фото: dbr.gov.ua

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Следователи Государственного бюро расследований в Киеве разоблачили масштабную коррупцию на государственном предприятии «Артемсоль».

Правоохранители разоблачили схему вымогательства 800 тыс. грн должностными лицами предприятия и сотрудниками Службы безопасности Украины. Взятки злоумышленники требовали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денег за выполненные подрядные работы, заказчиком которых было ГП «Артемсоль». Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба ГБР.

К преступной схеме были причастны заместитель начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов СБУ в Запорожской области и ряд чиновников «Артемсоли».

Оказалось, что взятки в размере 15% от суммы заключенных договоров требовались систематически. Подрядчикам злоумышленники создавали искусственные препятствия во время процедуры подписания актов выполненных подрядных работ по заключенным договорам. Кроме того, госслужащие затягивали с оплатой работы.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупных размерах или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на днях в Одесской области правоохранители разоблачили в коррупции депутата, члена исполкома, и временно исполняющего обязанности председателя Затоковского поселкового совета, которые требовали взятку в сумме 87 тыс. долл.