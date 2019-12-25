ДБР викрило корупцію на ДП «Артемсіль». Фото: dbr.gov.ua

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Слідчі Державного бюро розслідувань у Києві викрили масштабну корупцію на державному підприємстві «Артемсіль».

Правоохоронці викрили схему вимагання 800 тис. грн посадовцями підприємства та співробітниками Служби безпеки України. Хабарі зловмисники вимагали за сприяння в прискореному і безперешкодному перерахуванні грошей за виконані підрядні роботи, замовником яких було ДП «Артемсіль». Про це 25 грудня повідомила прес-служба ДБР.

До злочинної схеми були причетні заступник начальника СБУ в Донецькій та Луганській областях, заступник начальника одного з відділів СБУ в Запорізькій області та низка посадовців «Артемсолі».

Виявилося, що хабарі в розмірі 15% від суми укладених договорів вимагалися систематично. Підрядникам зловмисники створювали штучні перешкоди під час процедури підписання актів виконаних підрядних робіт за укладеними договорами. Крім того, держслужбовці затягували з оплатою роботи.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, предметом якого була неправомірна вигода у великих розмірах або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями в Одеській області правоохоронці викрили в корупції депутата, члена виконкому, і тимчасово виконуючого обов`язки голови Затоківської селищної ради, які вимагали хабар в сумі 87 тис. дол.