Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з РФ. Фото: Ракурс

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав ухвалений Верховною Радою закон № 2233, який вносить низку змін до закону «Про ринок електричної енергії».

Документ запроваджує заборону на продаж та постачання імпортованої електроенергії з Російської Федерації. Однак законом передбачена норма, яка дозволяє Кабінету міністрів на певний час скасовувати таку заборону з метою уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергетичній системі України. Про це повідомили в Офісі президента.

Закон передбачає, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг отримує право тимчасово, до 1 квітня 2020 року, встановлювати виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електроенергії.

Також цей закон врегульовує механізм виконання спеціальних обов’язків із купівлі електроенергії за «зеленим» тарифом та запроваджує механізми недопущення неконтрольованого зростання цін на електрику в разі відсутності ефективної конкуренції.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада України проголосувала за законопроект № 2233, який вносить низку змін до закону «Про ринок електричної енергії» й забороняє продаж та постачання імпортованої з Росії електроенергії.