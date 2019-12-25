У Харкові підірвали банкомат. Фото: lenta.ua

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Ракурс

У Харкові невідомі 25 грудня підірвали банкомат.

Злочину стався у Київському районі на вулиці Академіка Волкова. Інформація про подію правоохоронцям надійшла близько 3.28. Наразі невідомо, яку суму коштів викрали зловмисники. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Банкомат, який підірвали, був розташований в приміщенні банку на першому поверсі п’ятиповерхового будинку. На місці події працювала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Експерти встановили, що всередині банкомату спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Харківські слідчі внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються обставини та особи, причетні до події.

Нагадаємо, в Харківській області банкомати підривають не вперше. Так, 21 листопада в селі Черкаська Лозова невідомі зловмисники використали для підриву саморобну вибухівку. А 29 листопада в місті Первомайськ невідомі теж підірвали банкомат та викрали касети з грошима.