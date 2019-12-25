Тимофій Милованов. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n131293-v-ukrayini-znyzyvsya-riven-bezrobittya-mylovanov.html

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В Україні знизився рівень безробіття. Чисельність зайнятого населення у віці від 15 до 70 років у третьому кварталі поточного року зросла до 16,91 млн осіб.

Такими цифрами поділився у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов

Міністр уточнив, що кількість зайнятого населення працездатного віку в Україні збільшилася до 16,21 млн осіб. При цьому, рівень зайнятості серед людей у ​​віці від 15 до 70 років склав 59,3%, а серед людей працездатного віку — 69%.

Кількість безробітних у віці від 15 до 70 років зменшилася до 1,329 млн осіб, а чисельність безробітних у працездатному віці скоротилася до 1,328 млн осіб. Рівень безробіття населення у віці 15−70 років становить 7,3%, а в працездатному віці — 7,6%.

На думку міністра, зниження безробіття зумовлено, перш за все, продовженням високої економічної активності в Україні.

Також на зниження безробіття вплинуло збільшення обсягів необхідного страхового стажу для виходу на пенсію та висока динаміка зростання зарплат. Милованов стверджує, що реальна заробітна плата в третьому кварталі 2019 року зросла на 9%, а продуктивність праці — на 2,5%.