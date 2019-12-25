Тимофей Милованов. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n131293-v-ukraine-snizilsya-uroven-bezraboticy-milovanov.html

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В Украине снизился уровень безработицы. Численность занятого населения в возрасте от 15 до 70 лет в третьем квартале текущего года возросло до 16,91 млн человек.

Такими цифрами поделился в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов

Министр уточнил, что количество занятого населения трудоспособного возраста в Украине увеличилось до 16,21 млн человек. При этом, уровень занятости среди людей в возрасте от 15 до 70 лет составил 59,3%, а среди людей трудоспособного возраста — 69%.

Количество безработных в возрасте от 15 до 70 лет уменьшилось до 1,329 млн человек, а численность безработных в трудоспособном возрасте сократилась до 1,328 млн человек. Уровень безработицы населения в возрасте 15−70 лет составляет 7,3%, а в трудоспособном возрасте — 7,6%.

По мнению министра, снижение безработицы обусловлено, прежде всего, продолжением высокой экономической активности в Украине.

Также на снижение безработицы повлияло увеличение объемов необходимого страхового стажа для выхода на пенсию и высокая динамика роста зарплат. Милованов утверждает, что реальная заработная плата в третьем квартале 2019 года выросла на 9%, а производительность труда возросла на 2,5%.