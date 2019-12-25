Папа Римский в рождественском послании вспомнил об Украине. Фото: vaticannews.va

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Папа Римский Франциск в ежегодном рождественском послании Urbi et Orbi (Граду и миру) вспомнил об Украине.

В своем традиционном послании понтифик призвал к миру в Украине. Также Франциск призвал к прекращению конфликтов в Святой Земле, Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле и нескольких африканских странах. Об этом глава католической церкви заявил 15 декабря в Ватикане, передает Vatican news.

Пусть же искупитель мира будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу продолжительного мира, — отметил Папа Римский.

Также он призвал людей к личностным изменениям, чтобы решить разного рода конфликты. Он отметил, что «тьма присутствует в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но больше этого Христов свет».

Понтифик также упомянул о беженцах и мигрантах, которые вынуждены из-за несправедливости пересекать пустыни и моря, «которые становятся кладбищами».

Напомним, в сентябре Папа Римский Франциск во время встречи с паломниками, которые собрались на площади святого Петра в Ватикане, прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией.