Военнослужащий ВСУ за изнасилование приговорен к 4 годам тюрьмы. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n131291-voennoslujaschego-vsu-za-iznasilovanie-i-grabej-prigovorili-k-4-godam-lisheniya-svobody.html

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Военнослужащий ВСУ, находясь в отпуске, изнасиловал и ограбил жительницу села Саварка Богуславского района Киевской области. Злоумышленник ночью 14 сентября проник в дом пострадавшей и совершил над ней акт сексуального насилия. После этого преступник забрал у женщины деньги.

Правоохранители задержали преступника в тот же день. Им оказался солдат-контрактник 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады, сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

Было установлено, что военный угрожал женщине физической расправой и пугал ножом.

Правоохранителями было проведено досудебное расследование, материалы которого затем были переданы в суд.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 186 (грабеж) УК Украины и приговорил его к четырем годам лишения свободы.