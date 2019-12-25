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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 26 декабря: обещают мокрый снег и дожди (КАРТА)

25 дек 2019, 15:11
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Погода в Украине 26 декабря ожидается с дождем и мокрым снегом.

Ночью температура воздуха ожидается от 1° мороза до 6° тепла по Цельсию. Днем прогнозируют от 1° тепла до 8° выше нуля. Ветер в Украине северо-западный 7−12 м/с. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 26 декабря прогнозируется дождливая. Температура воздуха ночью от 4° до 6° выше нуля, днем 4−6° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки прогнозируют снег и мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, днем 2−6° выше нуля.

В Одессе завтра будет дождливо. Ночью температура воздуха 4−6° тепла, днем 4−6° выше нуля.

В Днепре в четверг Гидрометцентр прогнозирует дождь. Ночью температура воздуха 3−5° выше нуля, а днем ожидается 4−6° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки синоптики обещают дожди. Ночью температура воздуха 3−5° тепла, днем 3−5° выше нуля.

В Карпатах 26 декабря будет идти снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 1° тепла до 3° тепла, днем 1−5° выше нуля.

Погода в Украине на 25 декабря. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 26 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, декабрь продолжает бить температурные рекорды в Киеве. В понедельник, 23 декабря, температура воздуха составила +8,0°С. Это было на полградуса больше предыдущего рекорда, который держался с 2015 года.

Источник: Ракурс


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