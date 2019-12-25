Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n131290-pogoda-v-ukrayini-na-26-grudnya-obicyaut-mokryy-snig-ta-doschi-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 26 грудня очікується з дощем та мокрим снігом.

Вночі температура повітря очікується від 1° морозу до 6° тепла за Цельсієм. Вдень прогнозують від 1° тепла до 8° вище нуля. Вітер в Україні північно-західний 7−12 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 26 грудня прогнозується дощова. Температура повітря вночі від 4° до 6° вище нуля, вдень від 4−6° тепла.

У Львові найближчої доби прогнозують сніг та мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° тепла, вдень 2−6° вище нуля.

В Одесі завтра дощитиме. Вночі температура повітря 4−6° тепла, вдень 4−6° вище нуля.

У Дніпрі у четвер Гідрометцентр прогнозує дощ. Вночі температура повітря 3−5° вище нуля, а вдень очікується 4−6° тепла.

У Харкові найближчої доби синоптики обіцяють дощі. Вночі температура повітря 3−5° тепла, вдень 3−5° вище нуля.

У Карпатах 26 грудня йтиме сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі від 1° тепла до 3° тепла, вдень 1−5° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 26 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, грудень продовжує температурні рекорди у Києві. У понеділок, 23 грудня, температура повітря становила +8,0°С. Це було на півградуса більше попереднього рекорду, який тримався з 2015 року.