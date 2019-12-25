Село. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n131289-u-rosiyi-prodaut-selo-razom-iz-meshkancyamy-zmi.html

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У Росії вже почали продавати цілі села разом із місцевими жителями. На великому інтернет-сервісі з’явилося оголошення про продаж села в Красноярському краї. Продавець пропонує за 20 млн руб. придбати склад, тваринницький комплекс і 45 будинків разом із мешканцями. Продавець згоден віддати село у хороші руки.

Про це повідомив російський телеканал НТВ.

Йдеться про село Василівка, яке нібито знаходиться у приватному володінні заможного бізнесмена. За вказаним в оголошенні номером стали дзвонити потенційні покупці і стурбовані жителі інших сіл. Всіх цікавило, невже село продається разом із кріпаками. Продавець відповів, що жителі села зовсім не кріпаки, а вільні люди.

Інформація журналістів про продаж села зацікавила правоохоронні органи. Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін розпорядився перевірити дані ЗМІ про продаж красноярського села Василівка разом із мешканцями, про що з’явилася інформація на сайті відомства.

Відповідальність за перевірку даного факту поклали на керівництво територіального слідчого управління. Про результати перевірки буде повідомлено до центрального апарату Слідчого комітету Росії.

За інформацією журналістів НТВ, село знаходиться у приватному володінні з 90-х років, після того як власник місцевого будівельного комбінату отримав безстрокове право на користування землею для вирощування сільськогосподарської продукції. Через час бізнесмен став одноосібним господарем села.

З місцевих жителів стягувалася плата за заготівлю сіна на хазяйських угіддях, а також селянам доводилося платити за воду. Селяни не могли навіть приватизувати житло, це вдалося зробити лише 15 мешканцям села у судовому порядку.