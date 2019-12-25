Село. Фото: РБК

https://racurs.ua/n131289-v-rossii-prodaut-selo-vmeste-s-jitelyami-smi.html

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В России уже начали продавать целые села вместе с местными жителями. На крупном интернет-сервисе появилось объявление о продаже села в Красноярском крае. Продавец предлагает за 20 млн руб. приобрести склад, животноводческий комплекс и 45 домов вместе с их жителями. Продавец согласен отдать село в хорошие руки.

Об этом сообщил российский телеканал НТВ.

Речь идет о селе Васильевка, которое якобы находится в частном владении крупного бизнесмена. По указанному в объявлении номеру стали звонить потенциальные покупатели и обеспокоенные жители других сел. Всех интересовало, неужели село продается вместе с крепостными. Продавец ответил, что жители села вовсе не крепостные, а свободные люди.

Информация журналистов о продаже села заинтересовала правоохранительные органы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить данные СМИ о продаже красноярского села Васильевка вместе с жителями, о чем появилась информация на сайте ведомства.

Проведение проверки данного факта возложили на руководство территориального следственного управления. О результатах проверки будет доложено в центральный аппарат Следственного комитета России.

По информации журналистов НТВ, село находится в частном владении с 90-х годов, после того как владелец местного строительного комбината получил бессрочное право на пользование землей для выращивания сельскохозяйственной продукции. Через время бизнесмен стал единоличным хозяином села.

С местных жителей взималась плата за заготовку сена на хозяйских угодьях, а также селянам приходилось платить за воду. Селяне не могли даже приватизировать жилье, это удалось сделать лишь 15 жителям в судебном порядке.