Военная прокуратура. Фото: РИА Новости

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Полицейский из Харькова продавал служебную информацию в Россию. Следователь ГУ Нацполиции в Харьковской области был задержан сотрудниками Военной прокуратуры Киевского гарнизона. В операции также принимали участие Государственное бюро расследований и Государственная пограничная служба Украины.

Правоохранителями были выявлены факты несанкционированного распространения следователем информации с ограниченным доступом, которая сохранялась в компьютерах и автоматизированных системах, защищенных от взлома в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры.

Злоумышленник сбывал информацию, которая хранилась и обрабатывалась в автоматизированной системе «Риск» ИТС АПК «Гарт-1», базах данных «Аркан» и «Армор».

Было установлено, что полицейский за свои «услуги» получал денежное вознаграждение 24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 года, общая сумма которого составила 16,35 тыс. грн.

При проведении досудебного расследования были установлены неоднократные факты пересылки полицейскому денежных средств с российской территории. Следователи полагают, что данные средства были платой за предоставление информации с ограниченным доступом.

Очередной факт продажи служебных данных был зафиксирован 24 декабря 2019 года. Полицейский получил 1,3 тыс. грн, после чего был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время проводятся обыски и другие следственные мероприятия, направленные на установление возможной причастности других должностных лиц к данному преступлению.