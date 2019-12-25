Військова прокуратура. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n131288-policeyskyy-iz-harkova-prodavav-v-rosiu-slujbovu-informaciu-viyskova-prokuratura-foto.html

Ракурс

Поліцейський із Харкова продавав службову інформацію в Росію. Слідчий ГУ Нацполіції у Харківській області був затриманий співробітниками Військової прокуратури Київського гарнізону. В операції також приймали участь Державне бюро розслідувань і Державна прикордонна служба України.

Правоохоронцями було виявлено факти несанкціонованого поширення слідчим інформації із обмеженим доступом, яка зберігалася в комп’ютерах і автоматизованих системах, захищених від злому відповідно до чинного законодавства, повідомляє прес-служба Військової прокуратури.

Зловмисник збував інформацію, яка зберігалася і оброблялася в автоматизованій системі «Ризик» ІТС АПК «Гарт-1», базах даних «Аркан» та «Армор».

Було встановлено, що поліцейський за свої «послуги» отримував грошову винагороду 24 січня, 22 лютого і 14 травня 2019 року, загальна сума якої склала 16,35 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлені непоодинокі факти пересилання поліцейському грошових коштів із російської території. Слідчі вважають, що дані кошти були платою за надання інформації з обмеженим доступом.

Черговий факт продажу службових даних був зафіксований 24 грудня 2019 року. Поліцейський отримав 1,3 тис. грн, після чого був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час проводяться обшуки та інші слідчі заходи, спрямовані на встановлення можливої ​​причетності інших посадових осіб до даного злочину.