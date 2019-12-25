Газові домовленості. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n131287-nam-vygidnishe-zaplatyty-ukrayini-3-mlrd-dol-vice-premier-rosiyi.html

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Росія заплатить Україні 2,9 млрд долл. за рішенням Стокгольмського арбітражного суду, так як це дозволить російській стороні уникнути подальших судових позовів. В уряді РФ вважають, що у порівнянні з потенційними судовими ризиками 2,9 млрд дол. є «краплею в морі».

Таку заяву зробив віце-прем'єр Росії Дмитро Козак, спілкуючись із журналістами «Вестей».

Чиновник вважає, що немає ніякої впевненості, що Росія отримає перемогу при розгляді наступних судових позовів України, тому їх краще зовсім виключити, а 2,9 млрд дол. є невеликою ціною для усунення подібних ризиків.

За словами Козака, суми претензій України могли бути значно більшими, тому таку угоду для Росії він вважає дуже вигідною.

Як відомо, під час недавніх «газових переговорів», які проходили в Берліні і Мінську, було досягнуто згоди про те, що «Газпром» зобов’язується виплатити «Натфтогазу» до 29 грудня 2019 року 2,9 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу. Протоколом передбачено відкликання сторонами всіх арбітражних і судових позовів, за якими не прийнято остаточних рішень, у тому числі позови «Нафтогазу» на суму 12,2 млрд дол. і на 33 млрд куб. м газу.

Також Україна зобов’язується припинити всі поточні і можливі майбутні вимоги до «Газпрому», що ґрунтуютьсяна рішенні Антимонопольного комітету України, включаючи вимоги про сплату штрафу і пені в сумі 7,4 млрд дол.