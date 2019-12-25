Авіаудар. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n131286-rosiya-zavdala-chergovogo-aviaudaru-po-provinciyi-idlib-u-syriyi-10-ludey-zagynulo.html

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Росія завдала авіаудару на північному заході Сирії 24 грудня. У результаті удару загинули десять людей, шестеро з них — діти. Авіаудар був нанесений по будівлі школи в селі Джубас у провінції Ідліб, у якій знаходилися внутрішні сирійські біженці.

Сирійські урядові сили за підтримки російських військових проводять новий наступ на Ідліб. Розпочато операцію із масового виходу мирних жителів із провінції у безпечні райони, розташовані поруч із турецьким кордоном, повідомляє «Радіо Свобода».

Наразі сирійські війська Башара Асада знаходяться у 4 км від великого міста Маарат ен-Нууман, утримуваного повстанцями. Через місто проходить важливе шосе, що з'єднує столицю Дамаск із найбільшим містом Сирії Алеппо.

Головною метою урядових сил є взяття під контроль автомагістралі, яка була закрита повстанцями в 2012 році.

У провінції Ідліб проживає близько 3 млн людей, проте більша частина цивільного населення залишила провінцію через постійні авіаудари і активні бойові дії у даному районі.