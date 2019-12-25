Жорстка посадка гвинтокрила Мі-8. Фото: МК

https://racurs.ua/ua/n131285-jorstka-posadka-gvyntokryla-mi-8-v-rosiyi-postrajdalo-shestero-ludey-foto.html

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Гвинтокрил Мі-8, що належить авіакомпанії «Евенкійські авіалінії», здійснив вимушену жорстку посадку в Евенкійському районі Красноярського краю РФ. На борту вертольота знаходилися 24 людини, шестеро із них отримали травми різної тяжкості.

Гвинтокрил повинен був зробити переліт із Байкіта на Юрубченське родовище, повідомляє РІА Новини.

Чотирьох постраждалих оглядають лікарі, а двох людей оперують. Усі постраждалі отримали переломи.

Гвинтокрил під час зльоту потрапив у сніговий вихор і змушений був здійснити екстрену посадку біля села Байкіт. У повітряного судна пошкоджена хвостова балка і лопаті несучого гвинта.

За даним фактом Красноярською транспортною прокуратурою розпочато перевірку виконання вимог законодавства щодо дотримання безпеки польотів.