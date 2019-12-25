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Жорстка посадка гвинтокрила Мі-8. Фото: МК

Жорстка посадка гвинтокрила Мі-8 в Росії: постраждало шестеро людей (ФОТО)

25 гру 2019, 11:26
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Гвинтокрил Мі-8, що належить авіакомпанії «Евенкійські авіалінії», здійснив вимушену жорстку посадку в Евенкійському районі Красноярського краю РФ. На борту вертольота знаходилися 24 людини, шестеро із них отримали травми різної тяжкості.

Гвинтокрил повинен був зробити переліт із Байкіта на Юрубченське родовище, повідомляє РІА Новини.

Жорстка посадка гвинтокрила Мі-8. Фото: РІА НовостиЧотирьох постраждалих оглядають лікарі, а двох людей оперують. Усі постраждалі отримали переломи.

Жорстка посадка гвинтокрила Мі-8. Фото: РІА НовостиГвинтокрил під час зльоту потрапив у сніговий вихор і змушений був здійснити екстрену посадку біля села Байкіт. У повітряного судна пошкоджена хвостова балка і лопаті несучого гвинта.

Жорстка посадка гвинтокрила Мі-8. Фото: РІА НовостиЗа даним фактом Красноярською транспортною прокуратурою розпочато перевірку виконання вимог законодавства щодо дотримання безпеки польотів.


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