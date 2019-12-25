Схожий на Санта-Клауса американець пограбував банк і роздавав гроші перехожим

Девід Олівер. Фото: Поліція Колорадо-Спрінгз

https://racurs.ua/ua/n131284-shojyy-na-santa-klausa-amerykanec-pograbuvav-bank-i-rozdavav-groshi-perehojym.html

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Схожий на Санта-Клауса 65-річний житель Колорадо-Спрінгз вирішив вельми оригінально привітати городян із Різдвом. Девід Олівер скоїв пограбування банку Academy Bank, але присвоювати собі вкрадені гроші не став. Чоловік вирішив влаштувати «різдвяну акцію щедрості».

Вийшовши з банку, Олівер почав розкидати вкрадені гроші на вулиці, бажаючи перехожим веселого Різдва, повідомляє BBC.

Коли гроші у «Санта-Клауса» закінчилися, він зайшов до кав’ярні Starbucks, розташованої поблизу пограбованого банку, і став спокійно чекати приїзду поліції.

Прибулі на місце події поліцейські, заарештували Олівера і доставили його до відділку.

Перехожі зібрали всі банкноти, які розкидав Олівер на вулиці, і віднесли назад до банку.