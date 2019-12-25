Будівництво Кримського мосту завершено: реакція Польщі

Кримський міст. Фото: Керч ІНФО

https://racurs.ua/ua/n131283-budivnyctvo-krymskogo-mostu-zaversheno-reakciya-polschi.html

Ракурс

Будівництво Кримського мосту, який з'єднав анексований Крим із материковою Росією, завершено. Окупанти запустили залізничне сполучення по незаконно зведеному мосту. Уряд Польщі засудив незаконні дії РФ, які є черговим порушенням всіх норм міжнародного права.

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що побудований Росією Кримський міст є «черговим порушенням територіальної цілісності і суверенітету України». Також у польському МЗС заявили, що у адекватною реакцією ЄС є санкції проти Росії, які необхідно продовжувати до повернення Криму в Україну.

На відкриття залізничного сполучення між Росією і Кримом відреагували і в ЄС.

Прес-секретар дипломатичної служби ЄС Петер Стано заявив, що залізничне сполучення є ще одним кроком до примусової інтеграції незаконно анексованого Криму з РФ. Крім того, це призведе до ізоляції півострова від України, частиною якої він залишається. Міст також обмежує прохід українських суден через Керченську протоку, тим самим, блокуючи українські порти в Азовському морі.

Як раніше писав «Ракурс», 23 грудня Росія відкрила залізничне сполучення з окупованим півостровом через Кримський міст. У заході приймав участь президент РФ Володимир Путін.