Преса. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n131282-napad-na-jurnalistiv-shariy-net-policiya-vidkryla-kryminalne-provadjennya-video.html

Ракурс

Напад на журналістів Шарій.net відбувся вчора біля Київського апеляційного суду, де розглядалася апеляція Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Активісти вигнали з будівлі суду представників відеоблогера Анатолія Шарія Антоніну Білоглазову і Дмитра Кучера. Журналістів спробували облити коричневою рідиною із пластикової пляшки. У своєму Telegram-каналі Шарій повідомив, що його журналістів облили сечею.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Шарій додав, що Кучер написав заяву в поліцію, у якій виклав всі факти нападу.

У поліції класифікують інцидент як загрозу і насильство по відношенню до журналістів. Відомості про правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345−1 КК України (умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності).

Дане правопорушення передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до п’яти років.