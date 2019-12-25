Юрій Гримчак. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n131281-grymchaku-prodovjeno-aresht-do-14-lutogo-vaks.html

Ракурс

Арешт екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака продовжений на 53 дня. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив колишнього чиновника під вартою до 14 лютого включно.

Повідомлення про таке рішення з’явилося на сторінці прес-служби ВАКС у Facebook.

У повідомленні зазначено, що слідчий суддя ВАКС задовольнила клопотання детектива НАБУ про продовження запобіжного заходу Гримчаку у виді утримання під вартою.

ВАКС не виключив можливості внесення застави в розмірі 1 млн 999 тис. 761 грн. Таким чином, суд в три рази зменшив розмір застави Гримчаку, але запобіжний захід для колишнього чиновника змінювати не став.

Як раніше писав «Ракурс», Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Служба безпеки України (СБУ) 14 серпня затримали Гримчака і його помічника Ігоря Овдієнко за вимагання хабара в розмірі 1,1 млн дол.