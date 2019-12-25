Юрий Грымчак. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n131281-grymchaku-prodlen-arest-do-14-fevralya-vaks.html

Ракурс

Арест экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака продлен на 53 дня. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил бывшего чиновника под стражей до 14 февралявключительно.

Сообщение о таком решении появилось на странице пресс-службы ВАКСв Facebook.

В сообщении указано, что следственный судья ВАКС удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении меры пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей.

ВАКС не исключил возможности внесения залога в размере 1 млн 999 тыс. 761 грн. Таким образом, суд в три раза уменьшил размер залога Грымчаку, но меру пресечения для бывшего чиновника изменять не стал.

Как ранее писал «Ракурс», Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) 14 августа задержали Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долл.