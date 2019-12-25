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Ракурс
Юрий Грымчак. Фото: УНИАН

Грымчаку продлен арест до 14 февраля — ВАКС

25 дек 2019, 08:46
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Арест экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака продлен на 53 дня. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил бывшего чиновника под стражей до 14 февралявключительно.

Сообщение о таком решении появилось на странице пресс-службы ВАКСв Facebook.

В сообщении указано, что следственный судья ВАКС удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении меры пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей.

ВАКС не исключил возможности внесения залога в размере 1 млн 999 тыс. 761 грн. Таким образом, суд в три раза уменьшил размер залога Грымчаку, но меру пресечения для бывшего чиновника изменять не стал.

Как ранее писал «Ракурс», Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) 14 августа задержали Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долл.

Источник: Ракурс


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