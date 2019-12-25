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https://racurs.ua/n131282-napadenie-na-jurnalistov-shariy-net-policiya-otkryla-ugolovnoe-proizvodstvo-video.html

Ракурс

Нападение на журналистов Шарий.net произошло вчера возле Киевского апелляционного суда, где рассматривалась апелляция Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Активисты выгнали из здания суда представителей видеоблогера Анатолия Шария Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера. Журналистов попытались облить коричневой жидкостью из пластиковой бутылки. В своем Telegram-канале Шарий сообщил, что его журналистов облили мочой.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Шарий добавил, что Кучер написал заявление в полицию, в котором изложил все факты нападения.

В полиции классифицируют данный инцидент как угрозу и насилие в отношении журналистов. Сведения о правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345−1 УК Украины (умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности).

Данное правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.