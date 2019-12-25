Строительство Крымского моста завершено: реакция Польши

Крымский мост. Фото: Керчь ИНФО

https://racurs.ua/n131283-stroitelstvo-krymskogo-mosta-zaversheno-reakciya-polshi.html

Ракурс

Строительство Крымского моста, который соединил аннексированный Крым с материковой Россией, завершен. Оккупанты запустили железнодорожное сообщение по незаконно возведенному мосту. Правительство Польши осудило незаконные действия РФ, которые являются очередным нарушением всех норм международного права.

В министерстве иностранных дел Польши заявили, что построенный Россией Крымский мост является «очередным нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины». Также в польском МИД заявили, что ответной реакцией ЕС являются санкции против России, которые необходимо продолжать вплоть до возвращения Крыма в Украину.

На запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом отреагировали и в ЕС.

Пресс-секретарь дипломатической службы ЕС Петер Стано заявил, что железнодорожное сообщение является еще одним шагом к принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма с РФ. Кроме того, это приведет к изоляции полуострова от Украины, частью которой он остается. Мост также ограничивает проход украинских судов через Керченский пролив, тем самым, блокируя украинские порты в Азовском море.

Как ранее писал «Ракурс», 23 декабря Россия открыла железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом через Крымский мост. В мероприятии принимал участие президент РФ Владимир Путин.