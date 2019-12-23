Главные новости за 23 декабря: апелляция Антоненко, согласование обмена пленными, РФ открыла железнодорожное сообщение c Крымом

Андрей Антоненко, фото: УНН

https://racurs.ua/n131223-glavnye-novosti-za-23-dekabrya-apellyaciya-antonenko-soglasovanie-obmena-plennymi-rf-otkryla.html

Ракурс

Апелляционный суд Киева сегодня отклонил жалобу об аресте Андрея Антоненко — ветерана АТО, подозреваемого правоохранителями в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года в Киеве. Также было отказано в передаче Антоненко на поруки. Таким образом, за решеткой он будет находиться как минимум до 8 февраля.

Также в полиции сегодня сообщили результаты экспертизы изъятой у Антоненко мины.

Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала позиции по обмену пленными, который должен состояться до конца этого года. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал причину задержки обмена пленными.

Россия сегодня открыла железнодорожное сообщение с временно оккупированным Крымом через Керченский мост. В этих мероприятиях принимал участие президент РФ Владимир Путин. В Украине позже отреагировали на эти действия РФ, также их прокомментировали в ООН.

Украинцы назвали политика и главное событие 2019 года.

По информации СМИ, бывшие бойцы милицейского спецподразделения «Беркут», подозреваемые в расстреле участников Революции достоинства, могут быть включены в списки обмена пленными.