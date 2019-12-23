В ООН прокомментировали открытие Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крым

Генсек ООН Антониу Гуттереш, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n131220-v-oon-prokommentirovali-otkrytie-rossiey-jeleznodorojnogo-soobscheniya-v-okkupirovannyy-krym.html

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У генсека ООН Антониу Гуттереша прокомментировали открытие Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крым.

Во время сегодняшнего брифинга представитель генсека Стефан Дюжаррик отметил, что оценка Гутеррешем этих действий России опирается на резолюции Генассамблеи ООН по Украине, сообщает агентство «Укринформ».

Могу сказать, что мы руководствуемся резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН о суверенитете и территориальной целостности Украины, — отметил Дюжжарик.

Сегодня президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях по запуску железнодорожного сообщения из РФ во временно оккупированный Крым по мосту через Керченский пролив. В частности, он прибыл в Крым на поезде.

Ранее Генассамблея ООН принимала резолюции, которые осуждали строительство моста в Крым как грубое нарушение устава ООН и призвали российских чиновников не совершать визиты на полуостров без согласования с Украиной.

На сегодняшние события в Крыму также отреагировали в МИДе Украины. В ведомстве выразили решительный протест и подчеркнули, что сооружение Керченского моста является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Напомним, представительство президента Украины в АР Крым отреагировало на приезд Путина в Украину на поезде.