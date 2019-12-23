В ООН прокоментували відкриття Росією залізничного сполучення до окупованого Криму

Генсек ООН Антоніу Гуттереш, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n131220-v-oon-prokomentuvaly-vidkryttya-rosiieu-zaliznychnogo-spoluchennya-do-okupovanogo-krymu.html

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У генсека ООН Антоніу Гуттереша прокоментували відкриття Росією залізничного сполучення до окупованого Криму.

Під час сьогоднішнього брифінгу речник генсека Стефан Дюжаррік зазначив, що оцінка Гутеррешем цих дій Росії спирається на резолюції Генасамблеї ООН щодо України, повідомляє агентство «Укрінформ».

Можу сказати, що ми керуємося резолюціями Генеральної Асамблеї ООН про суверенітет і територіальну цілісність України, — зазначив Дюжжарік.

Сьогодні президент Росії Володимир Путін взяв участь у заходах із запуску залізничного сполучення з РФ до тимчасово окупованого Криму по мосту через Керченську протоку. Зокрема, він прибув до Криму на поїзді.

Раніше Генасамблея ООН ухвалювала резолюції, які засуджували будівництво мосту до Криму як грубе порушення статуту ООН та закликали російських чиновників не здійснювати візити до півострова без узгодження з Україною.

На сьогоднішні події в Криму також відреагували в МЗС України. У відомстві висловили рішучий протест та наголосили, що побудова Керченського мосту є грубим порушенням Конвенції ООН з морського права.

Нагадаємо, представництво президента України в АР Крим відреагувало на приїзд Путіна до України на поїзді.