Убивство імператора Калігули, фото: «Литературное обозрение»

https://racurs.ua/ua/n131219-vzaiemozvyazok-mij-nachebto-vypadkovymy-smertyamy-rymskyh-imperatoriv-znayshly-amerykanski-vcheni.html

Ракурс

Застосовуючи статистичні методи, які часто використовуються для перевірки надійності компонентів в машинобудуванні, вчені з Джорджійського технологічного інституту (США) змоделювали типовий проміжок часу між початком правління римських імператорів та їх подальшою смертю.

Дослідники знайшли паралелі між, здавалося б, випадковими відмовами компонентів в техніці та начебто випадковими загибелями імператорів, повідомляє видання EurekAlert.

Історичні записи свідчать, що з 69 правителів Римської імперії, 43 (або 62%) померли насильницькою смертю в результаті вбивств, самогубств або в ході бойових дій. Історичні записи зазвичай розглядають кожну смерть як одиничну, випадкову подію.

В інженерній справі надійність компонента або процесу визначається як ймовірність того, що він все ще працює в даний момент часу. Час, необхідний для того, щоб компонент або процес відмовив, називається його часом безвідмовності, і це показує схожість з часом насильницької смерті римських імператорів, — зазначають дослідники.

Учені виявили, що римські імператори стикалися з високим ризиком насильницької смерті протягом першого року свого правління. Це схоже на стан справ у техніці, коли компоненти виходять з ладу на ранній стадії, часто в результаті нездатності функціонувати так, як це було задумано. У випадку імператора — це означало його невідповідність вимогам, які висуває ця посада.

Ризик смерті стабілізувався до восьмого року правління, але знову збільшився після 12 років правління, що схоже з відмовою компонентів через втому, корозію або знос.

Коли відповідні дані були нанесені на графік, частота «відмов» римських імператорів склала криву, схожу на аналогічні діаграми для механічних й електричних компонентів.

Цікаво, що процес, який здається випадковим, такий як насильницька смерть римських імператорів протягом чотирьох століть, схоже, має систематичну структуру, на диво добре охоплену статистичною моделлю, яка широко використовується в інженерній справі, — зазначають учені.

Хоча вони можуть виглядати як випадкові події, якщо їх розглядати окремо, ці результати вказують на те, що, можливо, існували основоположні процеси, визначає тривалість правління кожного імператора до самої смерті, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, в березні у Києві відкопали монети часів Римської імперії.