Убийство императора Калигулы, фото: «Литературное обозрение»

https://racurs.ua/n131219-vzaimosvyaz-mejdu-yakoby-sluchaynymi-smertyami-rimskih-imperatorov-nashli-uchenye-infografika.html

Ракурс

Применяя статистические методы, которые часто используются для проверки надежности компонентов в машиностроении, ученые из Джорджийского технологического института (США) смоделировали типичный промежуток времени между началом правления римских императоров и их последующей смертью.

Исследователи нашли параллели между, казалось бы, случайными отказами компонентов в технике и вроде бы случайной гибелью императоров, сообщает издание EurekAlert.

Исторические записи свидетельствуют, что из 69 правителей Римской империи, 43 (или 62%) умерли насильственной смертью в результате убийств, самоубийств или в ходе боевых действий. Исторические записи обычно рассматривают каждую смерть как единичное, случайное событие.

В инженерном деле надежность компонента или процесса определяется как вероятность того, что он все еще работает в данный момент времени. Время, необходимое для того, чтобы компонент или процесс отказал, называется его время безотказности, и это показывает сходство со временем насильственной смерти римских императоров, — отмечают исследователи.

Ученые обнаружили, что римские императоры сталкивались с высоким риском насильственной смерти в течение первого года своего правления. Это похоже на состояние дел в технике, когда компоненты выходят из строя на ранней стадии, часто в результате неспособности функционировать так, как это было задумано. В случае императора — это означало его несоответствие требованиям, которые выдвигает эта должность.

Риск смерти стабилизировался до восьмого года правления, но опять увеличился после 12 лет правления, что похоже с отказом компонентов из-за усталости, коррозии или износа.

Когда соответствующие данные были нанесены на график, частота «отказов» римских императоров составила кривую, похожую на аналогичные диаграммы для механических и электрических компонентов.

Интересно, что процесс, который кажется кажется случайным, так как насильственная смерть римских императоров в течение четырех веков, похоже, имеет систематическую структуру, удивительно хорошо охваченную статистической моделью, которая широко используется в инженерном деле, — отмечают ученые.

Хотя они могут выглядеть как случайные события, если их рассматривать отдельно, эти результаты указывают на то, что, возможно, существовали основополагающие процессы, определяющие продолжительность правления каждого императора до самой смерти, — подчеркивают исследователи.

Напомним, в марте в Киеве откопали монеты времен Римской империи.