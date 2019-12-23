Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

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Рейтинг депутатов Верховной Рады IX созыва, которых чаще всего замечали в фактах неличного голосования (так называемого «кнопкодавства»), составили активисты общественного движения «Честно».

Всего в действующей Верховной Раде на «кнопкодавстве» поймали 15 депутатов, которые проголосовали за своих коллег целом 45 раз. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения.

Отмечается, что больше всего таких случаев было зафиксировано среди народных избранников из состава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 27.

Лидером по зафиксированным случаям «кнопкодавства» стал член ОПЗЖ Владимир Кальцев — девять раз.

На втором месте — внефракционный нардеп Муса Магомедов — восемь раз, далее следуют член группы «Довира» Андрей Иванчук и представитель ОПЗЖ Михаил Макаренко — четыре случая неличного голосования.

Напомним, Кальцев 4 декабря установил рекорд Рады девятого созыва, проголосовав девять раз за другого нардепа, прикрывшись листом бумаги.