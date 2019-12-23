Беспилотник. Фото: Topes de Gama

https://racurs.ua/n131217-pervyy-udar-francii-s-bespilotnika-likvidirovany-sem-boevikov.html

Ракурс

Франция впервые нанесла вооруженный удар в центральной части Мали, используя для этого беспилотник. Министерство обороны Франции в понедельник сообщило, что в результате проведенной операции было ликвидировано семь боевиков.

Таким образом, Франция вошла в число стран, которые используют для проведения вооруженных ударов беспилотники, сообщает Associated Press.

Вооруженный удар был произведен в субботу, когда президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Кот-д'Ивуар, где у Франции размещены военные базы. Макрон уже объявил, что французские войска в тот день уничтожили 33 исламских экстремистов.

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что французские беспилотники MQ-9 Reaper отлично проявили себя в боевой обстановке, а также добавила, что с их помощью военнослужащие Франции смогут действовать более точно и гибко.

Также министр отметила, что армия Франции при использовании беспилотников будет соблюдать нормы участия в вооруженном конфликте.

В 2017 году Парли объявила, что Франция будет вооружать свои беспилотники наблюдения после того, как страна подверглась череде экстремистских нападений.