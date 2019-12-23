Безпілотник. Фото: Topes de Gama

https://racurs.ua/ua/n131217-pershyy-udar-franciyi-z-bezpilotnyka-likvidovano-sim-boyovykiv.html

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Франція вперше нанесла військовий удар у центральній частині Малі, використовуючи для цього безпілотник. Міністерство оборони Франції у понеділок повідомило, що в результаті проведеної операції було ліквідовано сім бойовиків.

Таким чином, Франція увійшла до складу країн, які використовують для проведення збройних ударів безпілотники, повідомляє Associated Press.

Озброєний удар був проведений у суботу, коли президент Франції Емманюель Макрон відвідав Кот-д'Івуар, де у Франції розміщені військові бази. Макрон вже оголосив, що французькі війська в той день знищили 33 ісламських екстремістів.

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі заявила, що французькі безпілотники MQ-9 Reaper відмінно проявили себе у бойовій обстановці, а також додала, що з їх допомогою військовослужбовці Франції зможуть діяти більш точно і гнучко.

Також міністр зазначила, що армія Франції при використанні безпілотників буде дотримуватися норм участі у збройному конфлікті.

У 2017 році Парлі оголосила, що Франція буде озброювати свої безпілотники спостереження після того, як країна піддалася низці екстремістських нападів.