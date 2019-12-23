Добровольці зможуть отримати статус УБД, фото: «Твоє місто»

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав закон № 329-IX, який передбачає внесення змін до законодавства щодо надання добровольцям статусу учасників бойових дій (УБД).

Таким чином, офіційний статус УБД та відповідні соціальні гарантії зможуть отримати учасники добровольчих формувань, які згодом не увійшли до складу жодного з силових відомств. Про це повідомляється на сторінці законопроекту на сайті Верховної Ради.

Рішення про надання статусу УБД ухвалюватиме відповідна комісія. Його зможуть отримати ті з добровольців, хто виконував бойові завдання в зоні АТО не менше 30 днів.

За оцінками експертів, кількість добровольців без статусу УБД становить близько 3 тис. осіб.

Нагадаємо, цей законопроект у другому читанні Верховна Рада ухвалила 4 грудня голосами 329 народних обранців.