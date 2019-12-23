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Ракурс
Володимир Путін. Фото: Комсомольська правда

В Україні відреагували на приїзд Путіна до Криму на поїзді

23 гру 2019, 19:20
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Президент РФ Володимир Путін 23 грудня відвідав окупований Крим. Російський президент скористався для цього поїздом, який був запущений через Кримський міст.

Представництво президента України в АР Крим відзначило протиправність запуску залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованим півостровом. Як відомо, в’їзд або виїзд на півострів повинен відбуватися лише за узгодженням з українською стороною і через КПВВ на адміністративному кордоні.

Представництво засудило візит Путіна до Криму і відзначило, що подібні дії РФ є грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також зневагою російським керівництвом загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

У представництві уточнили, що ніякі дії РФ щодо Криму не змінять закріплений в Конституції України і визнаний на міжнародній арені статус АР Крим та міста Севастополя як невід'ємних частин території України.

Джерело: Ракурс


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