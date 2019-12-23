Владимир Путин. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n131215-v-ukraine-otreagirovali-na-priezd-putina-v-krym-na-poezde.html

Ракурс

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря посетил оккупированный Крым. Российский президент воспользовался для этого поездом, который был запущен через Крымский мост.

Представительство президента Украины в АР Крым отметило противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным полуостровом. Как известно, въезд или выезд на полуостров должен происходить лишь по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.

Представительство осудило визит Путина в Крым и отметило, что подобные действия РФ являются грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пренебрежением российским руководством общепризнанных принципов и норм международного права.

В представительстве уточнили, что никакие действия РФ в отношении Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и признанный на международной арене статус АР Крым и города Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.