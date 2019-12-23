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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Зеленский призвал снизить цены на топливо в украинских АЗСhttps://racurs.ua/n131214-zelenskiy-prizval-snizit-ceny-na-toplivo-v-ukrainskih-azs.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский призвал сети украинских АЗС реально снизить цены на топливо.
Об этом он заявил во время сегодняшнего совещания с представителями компаний, работающих в топливной сфере, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Свою позицию Зеленский мотивировал ростом курса гривны относительно иностранных валют.
Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставлять скидки, а (уменьшить цену — ред.) на табло, — подчеркнул Зеленский.
Присутствовавший на совещании заместитель министра экономики Сергей Николайчук отметил, что в последнее время цены на бензин и дизтопливо начали снижаться. Он ожидает, что эта тенденция будет продолжаться, поскольку укрепление гривны продолжается.
В Офисе президента отмечают, что вместо существенного снижения цен сети АЗС практикуют увеличение выплат по бонусными программами.
В то же время представители сетей АЗС пожаловались президенту на нелегальных торговцев горючим, доля которых, по их сведениям, доходит до 25%. Президент пообещал в начале 2020 года провести совещание с правоохранительными органами по этому вопросу.
С января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами, — пообещал президент.
В конце сентября Зеленский подписал указ об ускорении экономического роста, который содержал ряд поручений правительству.
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