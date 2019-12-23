Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Президент України Володимир Зеленський закликав мережі українських АЗС реально знизити ціни на пальне.

Про це він заявив під час сьогоднішньої наради з представниками компаній, які працюють у паливній сфері, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Свою позицію Зеленський мотивував зростанням курсу гривні щодо іноземних валют.

Ми звертаємося до вас з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу та зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а (зменшити ціну — ред.) на табло, — наголосив Зеленський.

Присутній на нараді заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук зазначив, що останнім часом ціни на бензин та дизпаливо почали знижуватися. Він очікує, що ця тенденція триватиме, оскільки зміцнення гривні продовжується.

В Офісі президента зазначають, що замість суттєвого зниження цін мережі АЗС практикують збільшення виплат за бонусними програмами.

Водночас представники мереж АЗС поскаржилися президентові на нелегальних торговців пальним, частка яких, за їхніми відомостями, доходить до 25%. Президент пообіцяв на початку 2020 року провести нараду з правоохоронними органами з цього питання.

З січня, після свят, почнемо дуже жорстко боротися зі всіма нелегалами, — пообіцяв президент.

Нагадаємо, наприкінці вересня Зеленський підписав указ про прискорення економічного зростання, який містив низку доручень урядові.