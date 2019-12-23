Супутникові знімки допомогли виявити 4,3 млн га не зареєстрованих у кадастрі сільгоспземель в Україні

Ділянки виявили за допомогою сервісу EOS Data Analytics

https://racurs.ua/ua/n131213-suputnykovi-znimky-dopomogly-vyyavyty-4-3-mln-ga-ne-zareiestrovanyh-u-kadastri-silgospzemel.html

Ракурс

Сервіс аналізу супутникових знімків EOS Data Analytic дозволив виявити в Україні близько 4,3 млн га не зареєстрованих у кадастрі сільгоспземель.

Відповідне дослідження EOS Data Analytics проводила разом із Інститутом космічних досліджень Національної академії наук та Державним космічним агентством України, повідомляє видання «Економічна правда».

Зазначається, що тепер результати цього дослідження використовуються Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Ця інтерактивна карта опублікована в інтернеті, з нею можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, результати проведеного в листопаді соціологічного опитування показують, що лише 29% українців підтримують запровадження в нашій державі ринку землі. Україна залишається однією з небагатьох держав світу, де немає ринку землі.