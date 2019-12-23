Спутниковые снимки помогли обнаружить 4,3 млн га незарегистрированных в кадастре сельхозземель в Украине

Участки обнаружили с помощью сервиса EOS Data Analytics

https://racurs.ua/n131213-sputnikovye-snimki-pomogli-vyyavit-4-3-mln-ga-nezaregistrirovannyh-v-kadastre-selhozzemel-v-ukraine.html

Ракурс

Сервис анализа спутниковых снимков EOS Data Analytic позволил выявить в Украине около 4,3 млн га незарегистрированных в кадастре сельхозземель.

Соответствующее исследование EOS Data Analytics проводила вместе с Институтом космических исследований Национальной академии наук и Государственным космическим агентством Украины, сообщает издание «Экономическая правда».

Отмечается, что теперь результаты этого исследования используются Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Эта интерактивная карта опубликована в интернете, с ней можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, результаты проведенного в ноябре социологического опроса показывают, что только 29% украинцев поддерживают введение в нашей стране рынка земли. Украина остается одной из немногих стран мира, где нет рынка земли.