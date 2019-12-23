«Кнопкодавів» року назвали активісти руху «Чесно» (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n131218-knopkodaviv-roku-nazvaly-aktyvisty-ruhu-chesno-infografika.htmlРакурс
Рейтинг депутатів Верховної Ради IX скликання, яких найчастіше викривали на випадках неособистого голосування (так званого «кнопкодавства»), склали активісти громадського руху «Чесно».
Всього в чинній Верховній Раді на «кнопкодавстві» впіймали 15 депутатів, які проголосували за своїх колег загалом 45 разів. Про це повідомляє прес-служба громадського руху.
Зазначається, що найбільше таких випадків було зафіксовано серед народних обранців зі складу фракції «Опозиційна платформа — За життя» — 27.
Лідером за зафіксованими випадками «кнопкодавства» став член ОПЗЖ Володимир Кальцев — дев’ять разів.
На другій сходинці — позафракційний нардеп Муса Магомедов — вісім разів, далі йдуть член групи «Довіра» Андрій Іванчук та представник ОПЗЖ Михайло Макаренко — чотири випадки неособистого голосування.
Нагадаємо, Кальцев 4 грудня встановив антирекорд Ради дев’ятого скликання, проголосувавши дев’ять разів за іншого нардепа, прикрившись аркушем паперу.