Головні новини за 23 грудня: апеляція Антоненка, узгодження обміну полоненими, РФ відкрила залізничне сполучення до Криму

Андрій Антоненко, фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n131223-golovni-novyny-za-23-grudnya-apelyaciya-antonenka-uzgodjennya-obminu-polonenymy-rf-vidkryla.html

Ракурс

Апеляційний суд Києва сьогодні відхилив скаргу щодо арешту Андрія Антоненка — ветерана АТО, підозрюваного правоохоронцями у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року в Києві. Також було відмовлено в передачі Антоненка на поруки. Таким чином, за ґратами він перебуватиме щонайменше до 8 лютого.

Також у поліції сьогодні повідомили результати експертизи вилученої в Антоненка міни.

Тристороння контактна група у Мінську узгодила позиції щодо обміну полоненими, який має відбутися до кінця цього року. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав причину затримки обміну полоненими.

Росія сьогодні відкрила залізничне сполучення з тимчасово окупованим Кримом через Керченський міст. У цих заходах брав участь президент РФ Володимир Путін. В Україні згодом відреагували на ці дії РФ, також їх прокоментували в ООН.

Українці назвали політика та головну подію 2019 року.

За інформацією ЗМІ, колишні бійці міліцейського спецпідрозділу «Беркут», яких підозрюють у розстрілі учасників Революції гідності, можуть бути включені до списків обміну полоненими.