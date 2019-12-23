Дитячі конструктори виявилися надзвичайно ефективними термоізоляторами, фото:

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Ракурс

Дитячі конструктори з пластикових «цеглинок» виявилися несподівано хорошим теплоізолятором при кріогенних температурах (нижче -153°).

Такого висновку дійшли британські учені з Університету Ланкастера, охолодивши деталі одного з таких конструкторів до найнижчої можливої температури, повідомляє прес-служба вишу.

Конструктор був охолоджений до температури, що лише на 1,6 міліградусів вище абсолютного нуля (мінус 273,15 градуса Цельсія), що приблизно в 200 тис. разів холодніше кімнатної температури і в 2 тис. разів холодніше, ніж у глибокому космосі.

Дослідники зазначають, що ця особливість конструкторів є особливо корисною для сфери квантових обчислень.

Це дуже бажано для матеріалів, які використовуються при проектуванні наукового обладнання, таких як рефрижератор розчинення, — наголошують дослідники.

Винайдений 50 років тому рефрижератор розчинення являє собою кріогенний пристрій, який використовується суміш двох ізотопів гелію, маніпуляція з якими дозволяє охолоджувати об'єкти до температури, близької до абсолютного нуля.

Рефрижератор розчинення перебуває в центрі світової багатомільярдної індустрії і має вирішальне значення для сучасної експериментальної фізики та інженерії, включаючи розробку квантових комп’ютерів.

Використання пластикових конструкцій, таких як у дитячих конструкторах, замість матеріалів, які використовуються сьогодні, означає, що будь-який майбутній термоізолятор може бути створений зі значно меншими витратами.

Нагадаємо, німецька поліція торік проводила розслідування щодо юнака, який налякав людей автоматом з елементів дитячого конструктора.