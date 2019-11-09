Квантові комунікаційні та обчислювальні технології обіцяють безпрецедентні можливості

https://racurs.ua/ua/n129220-kvantovyy-internet-ispanski-vcheni-zrobyly-pershyy-krok-do-novitnoyi-komp-uternoyi-mereji.html

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Учені з Автономного університету Барселони (Іспанія) зробили важливий крок до створення в майбутньому «квантового інтернету» — новітньої комп’ютерної мережі створеної на основі квантових комп’ютерів.

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Дослідники створили протокол, котрий ефективно сортує та класифікує квантові дані за станом, у якому вони були підготовлені. Про це повідомляє прес-служба вишу.

Цей алгоритм являє собою перший крок в автоматизованому вивченні квантових інформаційних мереж.

На відміну від звичайних комп’ютерів, котрі для обробки інформації використовують звичайні біти, якими інформація кодується за допомогою нулів і одиниць, квантові комп’ютери аналізують квантові біти (кубіти).

Біт завжди приймає одне з двох значень, однак квантова механіка дозволяє кубітові перебувати в стані суперпозиції (суперпозиції альтернативних (взаємовиключних) станів, які не можуть бути реалізовані одночасно з класичної точки зору). Це дає можливість квантовій машині паралельно обчислювати результат безлічі різних сценаріїв.

Квантові комунікаційні та обчислювальні технології обіцяють безпрецедентні можливості, такі як безумовно безпечний зв’язок, надточні датчики, а також квантові комп’ютери, здатні ефективно вирішувати специфічні завдання, недоступні для класичних комп’ютерів.

Зв’язок між квантовими пристроями, котрі, як і звичні сьогодні комп’ютери та гаджети, можуть бути об'єднані в одну мережу, встановлюватиметься через квантові канали, таким чином встановлюючи основи для майбутнього «квантового інтернету».

При розробці цих квантових інформаційних мереж виникають нові теоретичні виклики, враховуючи, що необхідно створити оптимізовані автоматизовані протоколи обробки інформації для роботи з квантовими даними, так само, як поточні комунікаційні мережі автоматично керують інформацією, — зазначають учені.

Розпізнавання квантових даних дещо схоже на процес розпізнавання традиційними комп’ютерами звукових хвиль — людської мови чи вуличних звуків.

Однак виявлення закономірностей у квантових даних набагато складніше, оскільки просте спостереження надає лише часткову інформацію та безповоротно погіршує дані в процесі, — наголошують учені.

Дослідники з Автономного університету Барселони також змогли порівняти характеристики класичних та квантових протоколів. За їхніми словами, новий протокол значно перевершує класичні стратегії, особливо для великих розмірних даних.

Нагадаємо, восени 2017 року корпорація IBM заявила про створення потужного квантового комп’ютера.