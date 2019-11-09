Квантовые коммуникационные и вычислительные технологии обещают беспрецедентные возможности

https://racurs.ua/n129220-kvantovyy-internet-ispanskie-uchenye-sdelali-pervyy-shag-k-sozdaniu-novoy-komputernoy-seti.html

Ракурс

Ученые из Автономного университета Барселоны (Испания) сделали важный шаг к созданию в будущем «квантового интернета» — новейшей компьютерной сети созданной на основе квантовых компьютеров.

Loading...

Исследователи создали протокол, который эффективно сортирует и классифицирует квантовые данные по состоянию, в котором они были подготовлены. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Этот алгоритм представляет собой первый шаг в автоматизированном изучении квантовых информационных сетей.

В отличие от обычных компьютеров, которые для обработки информации используют обычные биты, которыми информация кодируется с помощью нулей и единиц, квантовые компьютеры анализируют квантовые биты (кубиты).

Бит всегда принимает одно из двух значений, однако квантовая механика позволяет кубиту находиться в состоянии суперпозиции (суперпозиции альтернативных (взаимоисключающих) состояний, которые не могут быть реализованы одновременно с классической точки зрения). Это дает возможность квантовой машине параллельно вычислять результат множества различных сценариев.

Квантовые коммуникационные и вычислительные технологии обещают беспрецедентные возможности, такие как безусловно безопасную связь, сверхточные датчики, а также квантовые компьютеры, способные эффективно решать специфические задачи, недоступные для традиционных компьютеров.

Связь между квантовыми устройствами, которые, как и привычные сегодня компьютеры и гаджеты, могут быть объединены в одну сеть, будет устанавливаться через квантовые каналы, таким образом устанавливая основы для будущего «квантового интернета».

При разработке этих квантовых информационных сетей возникают новые теоретические вызовы, учитывая, что необходимо создать оптимизированные автоматизированные протоколы обработки информации для работы с квантовыми данными, так же, как текущие коммуникационные сети автоматически управляют информацией, — отмечают ученые.

Распознавание квантовых данных несколько похоже на процесс распознавания традиционными компьютерами звуковых волн — человеческой речи или уличных звуков.

Однако выявление закономерностей в квантовых данных гораздо сложнее, поскольку простое наблюдение предоставляет только частичную информацию и безвозвратно ухудшает данные в процессе, — отмечают ученые.

Исследователи из Автономного университета Барселоны также смогли сравнить характеристики классических и квантовых протоколов. По их словам, новый протокол значительно превосходит классические стратегии, особенно для больших размерных данных.

Напомним, осенью 2017 года корпорация IBM заявила о создании мощного квантового компьютера.