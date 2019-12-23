Не только игрушка: ученые нашли неожиданное применение детскому конструктору в области квантовых вычисленийhttps://racurs.ua/n131222-ne-tolko-igrushka-uchenye-nashli-neojidannoe-primenenie-detskomu-konstruktoru-v-oblasti-kvantovyh.htmlРакурс
Детские конструкторы из пластиковых «кирпичиков» оказались неожиданно хорошим теплоизолятором при криогенных температурах (ниже -153°).
К такому выводу пришли британские ученые из Университета Ланкастера, охладив детали одного из таких конструкторов до самой низкой возможной температуры, сообщает пресс-служба вуза.
Конструктор был охлажден до температуры, которая лишь на 1,6 милиградов выше абсолютного нуля (минус 273,15 градуса Цельсия), что примерно в 200 тыс. раз холоднее комнатной температуры и в 2 тыс. раз холоднее, чем в глубоком космосе.
Исследователи отмечают, что эта особенность конструкторов является особенно полезной для сферы квантовых вычислений.
Это очень желательно для материалов, используемых при проектировании научного оборудования, таких как рефрижератор растворения, — отмечают исследователи.
Изобретенный 50 лет назад рефрижератор растворения представляет собой криогенное устройство, использующее смесь двух изотопов гелия, манипуляция с которыми позволяет охлаждать объекты до температуры, близкой к абсолютному нулю.
Рефрижератор растворения находится в центре мировой многомиллиардной индустрии и имеет решающее значение для современной экспериментальной физики и инженерии, включая разработку квантовых компьютеров.
Использование пластиковых конструкций, таких как в детских конструкторах, вместо материалов, которые используются сегодня, означает, что любой будущий термоизолятор может быть создан с гораздо меньшими затратами.
Напомним, немецкая полиция в прошлом году проводила расследование в относишении юноши, который напугал людей автоматом из элементов детского конструктора.