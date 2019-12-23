Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n131221-zelenskiy-podpisal-zakon-prizvannyy-umenshit-davlenie-na-biznes.html

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 367-их ​​призван уменьшить давление на бизнес со стороны надзорных органов.

Этот закон Верховная Рада во втором чтении поддержали 12 декабря голосами 277 народных избранников. Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте Рады.

В пояснительной записке этого законопроекта его авторы отмечали, что он призван уменьшить коррупционные риски при осуществлении проверок.

В частности, предусматривается устранение дублирования контроля по отдельным видам продукции. Кроме того, будут унифицированы разновидности проверок непищевой продукции, а для инспекторов и бизнеса установятся четкие требования относительно перечня и сроков предоставления соответствующих документов.

Также устанавливается четкий срок отправки штрафов — 16 дней после проведения проверки, чтобы избежать случаев наложения их «задним числом».

Также законопроект приводит законодательство Украины в этой сфере в соответствие с требованиями европейского законодательства, как это предусмотрено соглашением об ассоциации с ЕС.

Напомним, Зеленский сегодня также подписал закон, предусматривающий предоставление добровольцам, которые в течение не менее 30 дней принимали участие в выполнении боевых задач в зоне проведения АТО, статуса участников боевых действий.