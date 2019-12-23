Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n131221-zelenskyy-pidpysav-zakon-poklykanyy-zmenshyty-tysk-na-biznes.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 367-ІХ покликаний зменшити тиск на бізнес з боку наглядових органів.

Цей закон Верховна Рада у другому читанні підтримала 12 грудня голосами 277 народних обранців. Про це повідомляється на сторінці законопроекту на сайті Ради.

У пояснювальній записці цього законопроекту його автори зазначали, що він покликаний зменшити корупційні ризики під час здійснення перевірок.

Зокрема, передбачається усунення дублювання контролю за окремими видами продукції. Крім того, будуть уніфіковані різновиди перевірок нехарчової продукції, а для інспекторів та бізнесу встановляться чіткі вимоги щодо переліку та строків надання відповідних документів.

Також встановлюється чіткий термін надсилання штрафів — 16 днів після проведення перевірки, щоб уникнути випадків накладання їх «заднім числом».

Також законопроект приводить законодавство України у цій сфері до вимог європейського законодавства, як це передбачено угодою про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також підписав закон, котрий передбачає надання добровольцям, які протягом щонайменше 30 днів брали участь у виконанні бойових завдань в зоні проведення АТО, статусу учасників бойових дій.