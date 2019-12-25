Похожий на Санта-Клауса американец ограбил банк и раздавал деньги прохожим

Дэвид Оливер. Фото: Полиция Колорадо-Спрингс

https://racurs.ua/n131284-pohojiy-na-santa-klausa-amerikanec-ograbil-bank-i-razdaval-dengi-prohojim.html

Ракурс

Похожий на Санта-Клауса 65-летний житель Колорадо-Спрингс решил весьма оригинально поздравить горожан с Рождеством. Дэвид Оливер совершил ограбление банка Academy Bank, но присваивать себе украденные деньги не стал. Мужчина решил устроить «рождественскую акцию щедрости».

Выйдя из банка, Оливер начал разбрасывать украденные деньги на улице, желая прохожим веселого Рождества, сообщает BBC.

Когда деньги у «Санта-Клауса» закончились, он зашел в кафе Starbucks, расположенное вблизи ограбленного банка, и стал спокойно дожидаться приезда полиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские, арестовали Оливера и доставили в участок.

Прохожие собрали все банкноты, которые разбросал Оливер на улице, и отнесли обратно в банк.