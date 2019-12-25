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Жесткая посадка вертолета Ми-8. Фото: МК

Жесткая посадка вертолета Ми-8 в России: пострадали шесть человек (ФОТО)

25 дек 2019, 11:26
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Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Эвенкийские авиалинии», совершил вынужденную жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края РФ. На борту вертолета находились 24 человека, шестеро из них получили травмы различной степени тяжести.

Вертолет должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение, сообщает РИА Новости.

Жесткая посадка вертолета Ми-8. Фото: РИА Новости

Четверых пострадавших осматривают врачи, а два человека оперируют. Все пострадавшие получили переломы.

Жесткая посадка вертолета Ми-8. Фото: РИА Новости

Вертолет при взлете попал в снежный вихрь и вынужден был совершить экстренную посадку у села Байкит. У воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.

Жесткая посадка вертолета Ми-8. Фото: РИА Новости

По данному факту Красноярской транспортной прокуратурой начата проверка выполнения требований законодательства по соблюдению безопасности полетов.


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